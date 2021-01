UNIFAE define volta das aulas presenciais

Seguindo as determinações do decreto estadual nº 65384/2020, a UNIFAE anuncia o retorno das aulas presenciais para o próximo dia 1º de março.

A decisão foi tomada após um criterioso planejamento por parte da Pró-Reitoria de Graduação, com apoio da Reitoria e dos coordenadores de cursos.

Todas as medidas protocolares foram desenvolvidas pelo Comitê Técnico para o COVID-19, em conformidade com as normas Estaduais, Municipais e do Conselho estadual de Educação.

De acordo com o Reitor da UNIFAE, Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira, “as normas sanitárias constam de um protocolo de ações desenvolvido com objetivo de assegurar a saúde e o bem-estar de estudantes, professores e colaboradores para este retorno às atividades”.

Na avaliação da Pró-reitora de Graduação, Prof. Dra. Alice PeruchettiOrrú, a instituição está respaldada na experiência bem-sucedida do segundo semestre de 2020, quando os estudantes de Medicina, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, Jornalismo e Publicidade e Propaganda voltaram ao campus e participaram de atividades práticas, com atendimentos na área da saúde, oferecidos gratuitamente à população de São João da Boa Vista e região, além de graduandos em Engenharia, que realizaram experimentos laboratoriaispara elaboração de seus TCCs (Trabalhos de conclusão de curso).

“Recebemos centenas de alunos, os quais participaram das aulas em total segurança, sem qualquer registro de contaminação, segundo apurado pelo Comitê Interno de Gestão de Crise para o COVID-19”, destaca a Pró-reitora.

Acompanhe o protocolo de retomada às aulas presenciais, acesse o site: www.fae.br.

Informações: ASCOM – Assessoria de Comunicação UNIFAE