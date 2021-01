Comitê de Crise da Covid 19 define normas para volta as aulas

Nesta terça-feira (12/01) aconteceu a segunda reunião do Comitê de Crise da Covid 19. Os membros discutiram temas relacionados ao combate e prevenção da doença no município. Após o encontro, ficou definido o possível retorno de algumas atividades, desde que os dados epidemiológicos permitam essa mudança.

Uma das decisões foi a organização e montagem do grupo de representantes do setor de eventos, visando a elaboração de normas e procedimentos para esse segmento, atendendo às recomendações do Ministério da Saúde. E também a apresentação do plano de ações para a reabertura do Parque Municipal e banheiros públicos.

Outro tema importante está relacionado a aprovação do guia para o retorno seguro das atividades escolares. De acordo com o documento cada escola deve protocolar seu Plano de Contingência nos órgãos responsáveis. Após a avaliação dos dados apresentados, será programada a vistoria do local pelos fiscais para emissão de relatório para reabertura ou apontamentos sobre necessidade de novas adequações.

Ainda de acordo com o guia, a reabertura das escolas para atividades presenciais somente será autorizada após publicação de decreto municipal (baseado na segurança dos indicadores epidemiológicos de controle da Covid-19 no município) e aprovação da inspeção sanitária na instituição.

Consta no guia que cabe a cada escola a organização do calendário escolar, a revisão de processos internos e de recursos humanos para adequação às normas sanitárias de segurança e controle, triagem dos alunos de risco/solicitação de parecer médico para inserção nas aulas presenciais, organização das turmas escolares, metodologia de trabalho presencial e remoto/não presencial, organização da entrada e saída de alunos para não ocorrer aglomeração e encontros de turmas e orientações documentadas para a comunidade escolar.

O plano de retomada das aulas presenciais foi elaborado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Comitê de Gerenciamento de Crise e Comissão Interna de Saúde e Ambiente na Escola e aprovado pela alta governança do poder público municipal (Prefeita e Assessoria Jurídica).

Informações: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas