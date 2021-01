Festival da Canção vai ser realizado em fevereiro

A 22 º Edição do Festival da Canção de Andradas acontece pela primeira vez no formato on-line. O evento está marcado para o ultimo final de semana de fevereiro, nos dias 26 e 27 com a transmissão ao vivo pelas redes sociais. As inscrições acontecem até o dia 12 de fevereiro pelo site: WWW.festivaldacancaodeandradas.com.br. As músicas selecionadas para participar do Festival vão ser divulgadas no dia 19 de fevereiro.

Premiação:

São 35 mil reais em prêmios, distribuídos entre os participantes. Cada vídeo selecionado receberá uma premiação por participação no valor de R$500,00

Além desse valor serão oferecidos os seguintes prêmios:

1º. Lugar R$6.000,00

2º. Lugar R$5.000,00

3º. Lugar R$4.000,00

4º. Lugar R$3.000,00

5º. Lugar R$2.000,00

O festival da Canção poderá ser acompanhado nas páginas do Facebook e do YouTube do Festival, na página do facebook da TV Andradas e da Casa Geraldo.