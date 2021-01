Janeiro Branco alerta para importância de cuidados com a saúde mental

Neste mês é realizada a campanha “Janeiro Branco” que tem como objetivo alertar sobre os cuidados com a saúde mental. Faz alusão ao início do ano, considerando janeiro como uma “página em branco” para ser preenchida com novas metas