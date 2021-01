É divulgado o resultado do Concurso Público da Prefeitura de Andradas

A Prefeitura Municipal de Andradas, por meio do Instituto de Pesquisas Econômicas- IPEFAE, torna público o resultado da Classificação Provisória do Concurso Público 01/2020, para os cargos de: ADMINISTRADOR PÚBLICO, ADVOGADO, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DENTISTA, EDUCADOR INFANTIL, FISCAL DE MEIO AMBIENTE, FISCAL DO PROCON, FISCAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MOTORISTA, NUTRICIONISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, TÉCNICO EM ENFERMAGEM e TERAPEUTA OCUPACIONAL.

Não houve candidatos efetivados para os cargos de MÉDICO DO TRABALHO, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA E MÉDICO PEDIATRA.

Confira o resultado em:

https://concursos.ipefae.org.br/uploads/268/concursos/74/anexos/Mnv7bFiHr55CQeaVBkkgRp7YJYzT1Wm65f0boyN4.pdf