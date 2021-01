Romeu Zema determina uso das aeronaves oficiais do Estado para transporte de vacinas e insumos contra a covid-19

Com o objetivo de garantir e agilizar o transporte das vacinas contra a covid-19, além de insumos, aparelhos e pessoal da Saúde que vai trabalhar na vacinação, o governador Romeu Zema determinou que as aeronaves oficiais do Estado sejam, preferencialmente, utilizadas para o transporte dos imunizantes e insumos em Minas Gerais. A determinação foi publicada neste sábado (16/1) por meio de decreto no Diário Oficial Minas Gerais e deverá ter validade enquanto perdurar o estado de calamidade pública devido à pandemia.

“A logística de Minas já está montada e prevê o uso de aeronaves do Estado que vão ficar disponíveis para levar essas vacinas assim que elas chegarem a Belo Horizonte. Já está tudo planejado, para que mesmo as regiões mais distantes recebam a vacina”, disse o governador.

Para atender à determinação, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e o Gabinete Militar do Governador (GMG) – de forma integrada com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) – manterão permanentemente disponível, no mínimo, uma aeronave que servirá exclusivamente a esse propósito. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) poderá solicitar aeronaves adicionais para o trabalho, que levará em consideração o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Desde o início de sua gestão, o governador Romeu Zema determinou o uso compartilhado de todas as aeronaves do governo. Algumas delas, inclusive, eram de uso exclusivo do chefe do Executivo. Atualmente, o Gabinete Militar do Governador conta com três aeronaves de uso compartilhado e integrado para diversas ações por meio do Comando de Aviação do Estado (Comave). Ao todo são 16 aeronaves, sendo nove helicópteros e sete aviões, que realizam operações nas áreas da Saúde, Segurança Pública e Defesa Civil, preservação ambiental, entre outras.

Medidas

A utilização das aeronaves é mais um passo dado pelo governo mineiro para garantir a vacinação a toda a população de forma célere e adequada. Também foram adquiridos 50 milhões de seringas agulhadas pelo Estado, sendo que 21 milhões de unidades já foram recebidas pela Secretaria de Estado de Saúde e estão sendo distribuídas para as 28 Superintendências Regionais de Saúde. Ainda foram compradas 617 câmeras frias para armazenamento dos imunizantes, e 450 delas já foram entregues.

Fonte: Agência Minas