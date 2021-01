Governador recebe as vacinas que vão ser aplicadas em Minas

A semana começou com um sentimento que estava um pouco esquecido entre os brasileiros: Esperança! A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou neste domingo o uso emergencial das vacinas de Oxford – Astrazeneca e da Coronavac. Com a decisão, as vacinas poderão agora ser aplicadas na população brasileira