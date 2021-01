Vacinação em Andradas começa na quinta-feira

Nesta terça-feira, a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre recebeu 18.080 doses da vacina da Covid 19 para serem distribuídas aos municípios. Em Andradas a vacinação começa nesta quinta-feira (21/01). De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura o Governo Estadual disponibilizou 119 doses da CoronaVac. Nas próximas semanas, outros lotes devem ser entregues.

Segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde dentro do Plano Nacional de Imunização, serão vacinados na primeira etapa os profissionais da área da Saúde, com contato direto ao combate da Covid-19 e pessoas que residem em instituições de longa permanência (asilos).

Ainda de acordo com a Prefeitura de Andradas os profissionais que atendem os pré-requisitos definidos pelo Ministério da Saúde serão contatados pela Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a prefeita Margot Pioli, mesmo com a vacina é preciso que a população continue colaborando e seguindo as medidas preventivas. “Com certeza, esse é o fato mais aguardado nos últimos meses, uma vez que se trata do início de uma mudança muito importante na história dessa pandemia, que modificou as nossas vidas. A expectativa é de tempos melhores. Pedimos calma e tranquilidade à população, pois as vacinas devem ser entregues em etapas, visando atender todos os grupos estabelecidos segundo os protocolos do Ministério da Saúde”, avalia a Prefeita Margot Pioli.

Médicos Andradenses

Em outros estados brasileiros, médicos de Andradas que atuam na linha de frente já receberam a dose da vacina. Entre estes profissionais está Aline Stivanin Teixeira Noronha, que atua no Hospital das Clínicas da FMUSP em São Paulo. Ela demonstrou com alegria esse momento nas redes sociais. “A vacina não é só minha. Ela é minha, da minha família e da minha sociedade! Vacinar é pensar no coletivo! Agora é manter as medidas de precaução, porém com o coração cheio de esperança de dias melhores”, publicou.

A equipe de jornalismo da ANTV conversou com outros médicos que atuam em São Paulo e Minas Gerais. De acordo com eles, até o final de semana já terão recebido a primeira dose da vacina.