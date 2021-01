Prefeita interina esta a frente de Santo Antônio do Jardim até o mês de março

Santo Antonio do Jardim vai ter novas eleições municipais no mês de março após uma decisão da Justiça Eleitoral. Diante dessa situação, quem administra o município nos três primeiros meses do ano é a vereadora Ivonete Scanavachi.