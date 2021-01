Policia Civil indicia homem por sacar valores de conta de aposentada em Alfenas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Alfenas, Sul do estado, concluiu, nesta quinta-feira (21/1), inquérito policial que apurou a subtração indevida de valores da conta de uma aposentada, de 56 anos. Um homem, de 34, foi indiciado pelo crime de furto. Conforme apurado, a vítima constatou saque em torno de R$ 2,4 mil, após ter esquecido o cartão em uma agência bancária da cidade.

O caso foi registrado no último dia 4. A partir daí, a equipe responsável pela apuração de crimes patrimoniais, da Delegacia Regional em Alfenas, começou os levantamentos. Com a análise de imagens da sala de caixas eletrônicos do banco, somada a buscas e pesquisas, os policiais civis identificaram o homem que furtou o cartão e efetuou o saque.

No decorrer da investigação, o suspeito foi intimado e, diante das provas, entregou o dinheiro, alegando arrependimento. O valor foi devidamente restituído à vítima.