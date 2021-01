CRF-SP entregará carteiras profissionais aos formandos do curso de farmácia

Os formandos do curso de Farmácia da UNIFAE receberão a carteira profissional de farmacêutico, documento obrigatório para o exercício da profissão. A entrega será feita pelos representantes do Conselho Regional de Farmácia (CRF-SP), dia 28 de janeiro, quinta-feira, durante solenidade no auditório da UNIFAE, às 17h.

Na oportunidade, os estudantes também prestarão o juramento em que assumem compromissos com princípios éticos inerentes ao exercício da profissão. Para o evento, o CRF-SP será representado pelo seu diretor seccional, Prof. Dr. Ronaldo Campanher, e a Diretora Adjunta e coordenadora do curso de Farmácia da UNIFAE, Profa. Dra. Ana Paula Sendão.

Além disso, um estudante selecionado receberá o Prêmio Paulo Minami, concedido ao melhor aluno da turma pelo CRF-SP, em reconhecimento ao esforço e conduta acadêmica.

A perspectiva de empregabilidade para os formandos em Farmácia abrange uma extensa cadeia produtiva. “O farmacêutico atua na pesquisa, controle de qualidade, legislação, orientação ao paciente, fármaco-vigilância, entre outras áreas”, explica a coordenadora Ana Paula Sendão.

Fonte : UNIFAE