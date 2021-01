Avanço da Covid 19: Representantes de setor de eventos participam de reunião

Nesta sexta-feira (22/01) foi realizada uma reunião com representantes do setor de eventos logo após o encontro do Comitê Gestor de Crises da Covid 19. O objetivo foi repassar as informações das medidas adotadas diante do avanço dos casos de coronavírus, como também unir esforços em prol do bem comum.

Um novo decreto entrou em vigor neste sábado. Está proibida a realização de eventos que comportem aglomerações, tais como shows, festas, espetáculos teatrais e circenses, entre outros. Reuniões com no máximo 30 pessoas são permitidas, desde que observados todos os protocolos de segurança, tais como distanciamento, utilização de máscaras de proteção facial e disponibilização de álcool gel.

Representando o segmento de eventos estavam presentes no encontro: Aldeia Velha, Icasa, Aquarela Festas, Salão do Lacir, Villa Fest, Clube Rio Branco, Casa Geraldo, Sindicato dos Ceramistas, Wine Bar, Ringue Elétrico e Hotel Della In. O Lar da Criança e o Sítio Capão do Mel não enviaram representantes.

Na ocasião, também foi eleito o empresário Ronaldo Mansur, como representante do segmento, visando participar do grupo que estará estudando e formalizando o protocolo para a retomada segura de festas e eventos, tão logo sejam permitidos.

Informações: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas