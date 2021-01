Guarda Municipal faz apreensão de drogas no bairro Leandro Previato

Durante patrulhamento pelo bairro Leandro Previato a Guarda Municipal notou a presença de dois indivíduos em atitude suspeita dentro da quadra. Após as buscas, foram apreendidos R$ 177,00 em notas trocadas, três invólucros de substâncias semelhantes a cocaína e uma sacola com 17 invólucros com substâncias análoga à maconha.

De acordo com o boletim, os envolvidos resistiram a prisão, fizeram ameaças e agrediram os guardas. Foi necessário o uso de algemas após muita resistência. Também aconteceu a apreensão de duas correntes prateadas, três isqueiros e um celular.

Fonte: Guarda Municipal de Andradas