Bares e restaurantes só podem atender o público até as 22 horas

Um inicio de semana bem preocupante. Nas ultimas 24 horas foram registrados 2.697 casos da Covid 19 em Minas Gerais com 26 mortes. Enquanto vem a esperança com a chegada das primeiras vacinas, fica o medo de quem ainda pode ser contaminado com a doença