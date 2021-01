Bombeiros controlam incêndio em residência de Poços de Caldas

Os bombeiros foram acionados e compareceram em uma casa localizada na Avenida Vereador Edmundo Cardillo em Poços de Caldas para atender ocorrência de incêndio. A residência de cinco cômodos estava aberta, com o fogo concentrado em um tapete, um amontoado de roupas e parte do telhado. No momento não havia ninguém no imóvel. Foram necessários aproximadamente 500 litros de água para a extinção das chamas.

De acordo com os bombeiros, o morador relatou que já aconteceram outros no local anteriormente. Foi solicitada uma vistoria da Defesa Civil para avaliar o imóvel e o fato comunicado à Polícia Civil.

Informações: Bombeiros de Poços de Caldas

Foto: Redes Sociais