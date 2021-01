Oferta de cursos profissionalizantes da Prefeitura é falsa

A Prefeitura Municipal de Andradas informa que o anúncio de cursos gratuitos publicado na internet é falso e não tem nenhuma relação com a Seção de Cursos Profissionalizantes do Município.

Informa ainda que os cursos que estão com levantamento de demanda em aberto são através do Centro Municipal de Educação Profissional e são estes: Qualidade no Atendimento ao Cliente, Oratória, Empreendedorismo, Cuidador de Idosos e Modelista.

Os interessados poderão acessar o site e fazer sua pré inscrição:

http://www.fundacaoAlcidesmosconi.com.br.

Outras informações pelo telefone: 3731-3208 ou no endereço Rua Professor Xanico, 176, ao lado do prédio da Biblioteca Municipal.

Informações: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas