Idosa de 72 anos morre após ser atingida por golpes de facas em Ibitiura de Minas

Os moradores da cidade de Ibitiura de Minas estão assustados com o crime que aconteceu na noite desta segunda-feira. Rosa Maria Porto Magalhães de 72 anos teve sua casa invadida e foi morta a facadas. A policia conseguiu prender o autor. Com ele foi encontrado o celular da vitima. O tenente Antônio Guilherme Viotti conversou com nossa equipe sobre este caso