Retorno das aulas presenciais no dia primeiro de fevereiro está suspenso

Estava programada para a próxima segunda-feira (01/02) a volta as aulas na rede particular no sistema presencial. As instituições desenvolveram planos de contingenciamento, passaram por fiscalização e seguiram todas as recomendações do Comitê Gestor de Crises da Covid 19 para o retorno seguro. Apesar desse planejamento, os diretores foram informados durante uma reunião com membros da Prefeitura de Andradas de que o retorno as atividades continuam suspensos. A decisão foi tomada após a piora dos dados epidemiológicos do município. Janeiro é o mês que mais registrou casos de coronavírus desde o início da pandemia.

A equipe de jornalismo da ANTV conversou com representantes de escolas particulares e escolas de idiomas, que falaram sobre o adiamento das atividades e quais medidas serão adotadas nos próximos dias. A matéria completa será apresentada hoje, às 19 horas, no Telejornal Integração. Acompanhe nossa programação pelo canal 36 em tv aberta, pelo site www.tvandradas.com.br ou Telemídia Tv.

De acordo com nota publicada pela Prefeitura de Andradas o retorno as atividades escolares na rede municipal também continua suspenso.