Andradas registra mais 16 casos de Covid-19

No dia 27/01/2021 (quarta-feira), entraram 50 novos casos suspeitos ou confirmados no monitoramento. No total são 340 em monitoramento (68 casos positivos e 272 aguardando coleta e/ou resultado de exames). Saíram do isolamento: 16 casos, sendo 4 recuperados e 12 liberados por resultado negativo! Um óbito que estava em investigação foi descartado!