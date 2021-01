Alcoa investe R$ 2,2 milhões em ações sociais

Entre as doações feitas pela Alcoa em Poços de Caldas estão as direcionadas para a implantação de novos leitos de UTI na Santa Casa da cidade e no Hospital de Campanha, exclusivos para a Covid-19

O ano de 2020 foi atípico e fez a Alcoa rever toda a programação das ações sociais, visando adequá-las ao distanciamento social e direcionar parte dos recursos financeiros para o enfrentamento da COVID-19.

Mesmo diante deste cenário inesperado, os resultados dos investimentos sociais beneficiaram milhares de pessoas. Só em Poços de Caldas (MG), Andradas (MG) e Divinolândia (SP) foram investidos R$ 2.232.074,32, recursos da Alcoa Foundation, Instituto Alcoa e da própria localidade, que viabilizaram cinco projetos comunitários, cinco ações voluntárias (ACTIONs), projetos de educação (Atados e Ecoa) e de engajamento.

Também foram direcionados recursos para cidades de Minas Gerais e Divinolândia, para ajudar a população atingida pelas enchentes do início de 2020. Para o enfrentamento da COVID-19 foram doados R$ 1.061.954,78 referentes à aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para as Santas Casas de Poços de Caldas e de Andradas; de equipamentos para a montagem de leitos de isolamento na Santa Casa de Poços de Caldas; leitos de isolamento, equipamentos, mobiliário e medicamentos para o Hospital de Campanha de Poços de Caldas, e de equipamentos para modernização da rede elétrica da Santa Casa de Poços de Caldas.

Ainda foi apoiada a veiculação de teleaulas na TV Poços, para alunos da rede pública de ensino, e desenvolvido o projeto Máscara + Renda, em parceria com a Rede Asta e a Fundação Vale, que atendeu 18 costureiras do bairro Jardim Kennedy, Zona Sul de Poços de Caldas. Além da geração de renda para essas mulheres, as 27 mil máscaras de tecido produzidas foram doadas para 10 organizações locais distribuírem entre a população atendida.

“O ano de 2020 ficará marcado para sempre, pois exigiu que as empresas e cada um de nós fizéssemos muito mais, cuidássemos ainda mais de nós, do outro e da comunidade. Nossos voluntários, novamente, fizeram a diferença. Apesar de todos os desafios, eles se reinventaram e usaram de toda a criatividade para ajudar a comunidade, na maioria das vezes remotamente, garantindo os excelentes resultados das nossas ações sociais”, destacou Walmer Rocha, gerente de Operações da Alcoa em Poços de Caldas. “Obrigado a todos”.

Projetos aprovados recebem cheques simbólicos

Representantes das cinco instituições beneficiadas com projetos no Edital do Programa de Apoio a Projetos Locais 2020 do Instituto Alcoa participaram, no dia 27 de janeiro, de uma cerimônia virtual para marcar a entrega dos cheques simbólicos. O evento foi realizado via Teams, com a participação de Walmer Rocha, gerente de Operações da Alcoa Poços de Caldas; Tatiana Bizzi, diretora executiva do Instituto Alcoa, Monica Espadaro, gerente de Projetos do Instituto Alcoa, e Maria Cristina Gonçalves, Graziela Loures e Elivelton Ferraz, de Assuntos Institucionais, também da Unidade de Poços de Caldas.

Foi doado um total de R$ 459.355,54 para os projetos Conectados para o Saber (Adefip – Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas), Teatro Digital – Residência Artística Conscius Dementia (Gramelô – Produções Culturais), Rádio Traquinagem (Associação Casa da Árvore), CapacitAção (Assosul – Associação dos Catadores e Separadores de Material Recicláveis de Poços de Caldas) e Elas por Elas (APHAS – Associação de Promoção Humana e Ação Social), atendendo aos focos de Educação, Geração de Trabalho e Renda e Apoio em Tempo de Pandemia.

“O apoio da Alcoa ao nosso projeto colocará a Adefip em outro patamar”, contou Larisse Junqueira Mendes de Carvalho, Coordenadora Técnica da instituição. “Ele irá abrir um leque de oportunidades de inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares – um direito garantido por lei – com qualidade e excelência, por meio da capacitação de educadores e outros profissionais que trabalham nessa área. Os cursos, preparados pelos profissionais da Adefip, serão gratuitos e oferecidos em uma plataforma de ensino a distância, o que permitirá atender pessoas de todo o país”.

Informações: Comunicação Alcoa