Ano escolar de 2020 da rede pública estadual de ensino termina em 30/1

Depois de um ano atípico, marcado pelo isolamento social e com a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia da covid-19, as escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais irão encerrar, no próximo sábado (30/1), o ano escolar de 2020. O período de férias escolares vai de 1/2 a 2/3. Já o ano letivo de 2021 está previsto para começar em 4/3.

Nas escolas estaduais, o ano letivo de 2020 foi marcado pela implementação do Regime de Estudo não Presencial, fortalecimento da parceria entre as unidades de ensino e as famílias dos estudantes. Outro destaque foi o desenvolvimento de diferentes estratégias, por parte dos professores, com o objetivo de manter o vínculo com os alunos e consolidar o processo de ensino e aprendizagem de forma remota.

Durante o ano, também foi realizada intensa campanha de Busca Ativa dos alunos que estavam infrequentes ou quase abandonando a escola. Os gestores e professores ficaram atentos à participação dos estudantes nas atividades remotas e, quando detectada a ausência dos alunos, desenvolviam estratégias pontuais, como telefonemas para as famílias e, em alguns casos, até visitas às residências dos alunos, sempre seguindo as determinações sanitárias.

Além dos resultados alcançados com o Regime de Estudo não Presencial, o ano ainda foi marcado na rede pública estadual de ensino por boas notícias nos indicadores educacionais, como os resultados históricos conquistados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – ano/base 2019. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), em setembro de 2020, mostraram que Minas Gerais subiu duas posições no ranking dos estados ficando na nona posição, em relação ao Ensino Médio, alcançando a melhor nota desde 2011. Foi o maior salto na história do Ideb do ensino médio no estado, passando de 3,6 para 4,0.

Regime de Estudo não Presencial

Desde maio de 2020, os alunos da rede contaram com três principais ferramentas para acesso aos conteúdos escolares, de maneira a dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem: o Plano de Estudo Tutorado (PET), o programa Se Liga na Educação e o Aplicativo Conexão Escola. A iniciativa foi elogiada nacionalmente e contou com grande participação dos estudantes da rede.

O PET foi o principal instrumento e a ferramenta estruturante do Regime de Estudo não Presencial. Ao longo do ano, foram elaborados e entregues aos estudantes um total de sete volumes das apostilas, além do PET em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais e o PET Final Avaliativo. Em todo o estado, estudantes receberam as apostilas de forma virtual ou impressa.

Os materiais foram disponibilizados gratuitamente e de forma mensal com atividades e conteúdos propostos de acordo com a carga horária semanal prevista de cada disciplina e ano de escolaridade, de acordo com as diretrizes da Base Comum Curricular e do Currículo Referência de Minas Gerais. Para os estudantes atendidos pelas modalidades especiais de ensino foram elaborados PETs específicos. Nas escolas estaduais, as apostilas contaram para o cumprimento da carga horária prevista nas matrizes curriculares.

Fonte: Agência Minas