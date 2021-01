Governo de Minas faz vacinas da Coronavac e do primeiro lote do imunizantes das Astrazeneca Oxford

O governo de minas fez a distribuição da segunda remessa de vacinas da Coronavac e do primeiro lote do imunizantes das Astrazeneca Oxford. Somadas às vacinas da semana passada, o estado vai garantir a imunização da maioria dos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do combate ao Covid. Além deles, também fica garantida a vacina dos idosos e pessoas com deficiência que estão em instituições e dos indígenas