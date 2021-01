Prefeitura de Ibitiúra renova convênio de mútua cooperação com a Santa Casa

No dia 22 de janeiro o prefeito de Ibitiúra de Minas Alexandre Borges e o Secretário de Saúde Gean Menossi participaram de uma reunião com a diretora executiva Pilar Staut e o interventor da Santa Casa de Andradas João Magalhães para discutir as novas ações de benefício para o município através do convênio de mutua cooperação com a instituição.

Segundo o secretário de saúde Gean Menossi Ibitiúra tem diversas pactuações com Andradas, que são direcionadas para Santa Casa, como cirurgias e atendimentos da rede urgência e emergência no Pronto Atendimento Municipal. Ressalta ainda que fortalecer o convênio, com a entidade não só é necessário, mas vem com a finalidade de aumentar o número de procedimentos e de atendimentos já oferecidos aos usuários do SUS de Ibitiúra de Minas.

“Nós somos conhecedores da transparência da Santa Casa, vemos as dificuldades que eles passam para manter as portas abertas e atender a demanda do SUS, e vemos uma equipe que trabalha com amor lá, que exerce os serviços por amor, vestindo a camisa. Temos visto o empenho da gestão da Santa Casa e como sempre nos oferece serviços para atender a demanda da população e diante disso, entendo a importância da Santa Casa para a população Ibitiurense, estamos firmando este compromisso para mais um ano”, disse Alexandre Borges prefeito.

De acordo com a diretora da entidade Pilar Staut: “O convênio de mútua cooperação garante um atendimento de procedimentos cirúrgicos, internações e a partir de agora passamos a oferecer também diagnósticos por imagem, através de um aparelho de tomografia adquirido pela Santa Casa em dezembro do ano passado e estamos ofertando para a população de Ibitiúra este serviço. Fica aqui e minha gratidão a pessoa do prefeito Alexandre e o secretário Gean, que são excelentes profissionais e estão muito atentos a saúde da população de Ibitiúra e a continuidade da Santa Casa de Misericórdia Andradas”, afirma.

Informações: Luciano Reis – Assessoria Prefeitura de Ibitiura de Minas