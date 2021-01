Representantes do setor de bebidas e alimentos buscam mudanças após decreto

Na quinta-feira (28/01) foi realizada uma reunião na Prefeitura de Andradas com os representantes do setor de Bebidas e Alimentos. A solicitação do encontro com a prefeita Margot Pioli aconteceu depois do lançamento do decreto municipal que determina o funcionamento destes estabelecimentos até às 22 horas.

Os comerciantes expuseram as suas reivindicações e solicitaram o aumento da fiscalização na Praça Dr. Alcides Mosconi, nos loteamentos e chácaras. O grupo também se mostrou empenhado à importância de continuar colaborando para diminuir a disseminação do Covid-19, com a conscientização dos clientes.

A Prefeita Margot Pioli entendeu as necessidades do segmento e vai levar os apontamentos para a reunião do Comitê de Crise, além de ressaltar às ações que vêm sendo adotadas para diminuir a disseminação do Covid-19.

Uma nova reunião deve ser agendada para apresentar ao grupo às decisões do Comitê de Crise.

Informações e foto: Prefeitura de Andradas