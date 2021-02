Rodovia do contorno é tema de reunião na capital mineira

Na última quarta-feira (27/01) prefeita Margot Pioli e o vice João Luiz Magalhães estiveram em uma reunião com o governador Romeu Zema na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, intermediada pelo Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes. Rodovia do Contorno e ampliação do acesso à Internet para a classe estudantil foram as solicitações para o Governo do Estado.