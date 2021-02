MAIS DE 30 CASOS CONFIRMADOS NO FINAL DE SEMANA DE CORONAVIRUS EM ANDRADAS

MAIS DE 30 CASOS CONFIRMADOS NO FINAL DE SEMANA DE CORONAVIRUS EM ANDRADAS

O mês de fevereiro começa com sinal de alerta. De acordo com o boletim de Prefeitura 32 novos casos foram confirmados nos dias 30 e 31 de janeiro. Isso significa que o mês fechou com 255 contaminados para a Covid 19.

Ainda segundo o boletim entraram 76 novos casos suspeitos ou confirmados no monitoramento. No total são 430 monitorados, sendo 94 casos positivos e 336 aguardando coleta e/ou resultado de exames. Saíram do isolamento: 41 casos, sendo 18 positivos recuperados e 23 liberados por resultado negativo.

Mais um óbito está em investigação.