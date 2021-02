Andradas reestrutura o setor de Defesa Civil

Na última sexta-feira, 29 de janeiro, a Prefeita Margot Pioli se reuniu com representantes da Guarda Municipal para tratar da reestruturação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil no município. Na ocasião, estavam presentes o Secretário de Governo, Valdir Basso, o Comandante da Guarda Municipal, Anderton de Andradas Leôncio, o Sub-Comandante, Pedro Luiz de Pontos, o Supervisor de Proteção e Defesa Civil, Marco Rhuan Nascimento da Silva, e o Agente da 18ª Regional de Defesa Civil do Governo Estadual, Sargento Wander Nogueira da Silva

Durante o encontro, foram abordados o temas:

– a nova composição do Conselho de Defesa Civil, por conta da troca da administração municipal;

– adequação da estrutura organizacional do setor;

– atribuições da Defesa Civil no município,

– a criação de núcleos da Defesa Civil nos distritos da zona rural.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas