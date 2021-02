Câmara divulga calendário oficial das reuniões ordinárias de 2021

A 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Andradas acontece na próxima terça-feira, 9 de fevereiro, seguindo as determinações do art. 24 do Regimento Interno da Casa Legislativa. Dessa forma encerra-se o período de recesso parlamentar que segue o art. 57 da Constituição Federal.

Pelo calendário de reuniões ordinárias da Câmara serão realizadas 22 sessões ao longo de 2021.

Desde 2019 a Câmara tem apenas um recesso parlamentar no período que compreende entre 22 de dezembro e 01 de fevereiro, o que não impede a realização de sessões extraordinárias, sendo que as mesmas não são remuneradas.

Todas as reuniões plenárias da Câmara Municipal de Andradas são transmitidas ao vivo pelos canais da Câmara no Youtube e Facebook.