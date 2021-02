Covid 19: Mais 30 casos confirmados em Andradas

Fevereiro começou e os casos da Covid 19 em Andradas continuam avançando. Este é um momento muito delicado e cada um fazer a sua parte se tornou ainda mais essencial. O mês começou com a confirmação de mais 30 casos.

De acordo com o boletim da Prefeitura neste dia primeiro entraram 60 pessoas para o monitoramento. No total, são 462 monitorados, sendo 114 casos positivos e 348 aguardando coleta e/ou resultado de exames. Saíram do isolamento: 28 casos, sendo 10 positivos recuperados e 18 liberados por resultado negativo. Dois óbitos estão em investigação.