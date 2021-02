Despedida de Onofre Geraldo dos Reis

Ibitiura de Minas se despediu do ex prefeito Onofre Geraldo dos Reis, que estava com 84 anos de idade. De acordo com informações de familiares sofreu com pneumonia leve. A situação se agravou por já ter um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica. No caso dele causada ainda na infância pela fumaça inalada do fogão a lenha de sua casa.