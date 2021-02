Mês de janeiro termina com mais de 250 casos confirmados da Covid 19

O mês de fevereiro começa com sinal de alerta. De acordo com o boletim de prefeitura 32 novos casos foram confirmados nos dias 30 e 31 de janeiro. Isso significa que o mês fechou com 255 contaminados para a Covid 19