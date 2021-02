Presidente da Câmara participa de reunião com Governador Romeu Zema

O presidente da Câmara de Andradas, Regis Basso, esteve em Belo Horizonte a convite do deputado Antonio Carlos Arantes para tratar de ações de trabalhos parlamentares para o município. A reunião no gabinete do deputado Arantes ocorreu na terça-feira, 26 de janeiro.

No dia 27, quarta-feira, o vereador Regis esteve na Cidade Administrativa, acompanhado da prefeita Margot Pioli e do vice-prefeito João Luiz Magalhães Teixeira, para uma reunião com o governador Romeu Zema, com o secretário de Governo, Igor Eto e com o assessor especial Rodrigo Gomes.

Na pauta estiveram assuntos como a retomada das obras da Rodovia do Contorno. Em ofício entregue pelo presidente da Câmara ao governador Zema, o pedido é para o término dos dois quilômetros que ainda restam para a conclusão da obra, sendo um em cada extremidade do trecho. “Vale lembrar que o estado pode contar com o apoio de empresários do município e região tanto na abertura quanto na manutenção do novo trecho criado em chão”, destacou o vereador no documento.

O ofício salienta ainda que Andradas é a maior produtora de flores em estufa do Brasil, possui mais de 9 mil hectares de café em produção, uma grande produção de madeira para celulose, cavaco e derivados, produção essa que sozinha resulta em cerca de 100 viagens de Bi-Trem por dia, altos investimentos em andamento que vão utilizar de transporte, por exemplo, apenas o investimento da Green Verde em estufas de alta tecnologia é superior a 50 milhões de reais, somente em 2020. Além, claro, de toda a produção de uva e vinho, banana, batata, cenoura e outras hortaliças, que somadas passam de 100 viagens de caminhões por dia, escoadas principalmente para os CEASAS de Campinas e São Paulo.

O mesmo pedido foi entregue ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Scharlack Marcato.

A prefeita Margot Pioli apresentou ainda outra demanda importante ao governador Romeu Zema: a ampliação do acesso à Internet para a classe estudantil, por conta do ensino remoto durante a pandemia.

Participaram do encontro prefeitos e demais representantes de: Andradas, Arceburgo, Arcos, Baependi, Bom Despacho Bom Jesus da Penha, Cabo Verde, Campestre, Capetinga, Capitólio, Carmo de Minas, Cássia, Caxambu, Claraval, Divisa Nova, Guaxupé, Itaú de Minas, Juruaia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Nepomuceno, Nova Resende, Piumhi, Pouso Alto, Pratápolis, Santo Antônio do Amparo, São Pedro da União, São Sebastião do Paraíso e Três Corações.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Câmara Municipal de Andradas