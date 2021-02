Preservação de recursos hídricos é tema de encontro entre representantes de cidades da região

Nesta quarta-feira (03/02) foi realizada uma reunião em Santa Rita de Caldas sobre o Projeto Conservador de Águas da Mantiqueira, que tem como objetivo a preservação dos recursos hídricos, sobretudo das áreas de proteção ambiental, como margens de rios e entorno de nascentes. A iniciativa visa oferecer apoio para produtores rurais no que diz respeito ao cercamento dessas áreas, plantio de mudas, instalação de biodigestores, entre outros. Entre os temas abordados estava como o proprietário pode ser recompensado financeiramente, devido à cessão de tal área que poderia usar como pasto ou cultivo, com investimento externo de instituições, como a The Nature Conservancy (TNC).

Participaram do encontro a Prefeita de Andradas Margot Pioli, o Engenheiro Ambiental da Prefeitura Pedro Amorim, representantes das Prefeituras de Santa Rita de Caldas e Extrema, Instituto Fernando Bonillo de Poços de Caldas, Instituto Federal do Sul de Minas e a Superintendente do Consórcio Público para Gestão Integrada Tatiane Miranda.

No final, o ex-Secretário de Meio Ambiente de Extrema, Paulo Henrique, agendou uma visita em Andradas em março para apresentar as propostas à comunidade, como também avaliar as ações já implantadas pelo Programa Pró-Mananciais, uma parceria da COPASA e Prefeitura.

Informações e Foto: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas