Boi e bezerro furtados são encontrados dentro de um Monza em Campestre

A Polícia Militar apreendeu na noite de ontem (04) um boi e um bezerro que haviam sido furtados, na cidade de Campestre. Os animais foram encontrados de um carro, modelo Monza.

Segundo a PM, durante patrulhamento, os policiais desconfiaram do veículo, que aparentava estar com uma carga muito pesada e o porta malas amarrado por uma corda. Foi dado sinal de parada através de sinais luminosos e sirene, porém o condutor fugiu pela BR267, sentido Machado.

A equipe conseguiu cercar o carro em uma estrada vicinal que liga a cidade Serrania. No banco do passageiro havia um bezerro e no porta malas um novilho (boi entre 1 e 6 meses).

O motorista conseguiu fugir pelo matagal. Dentro do automóvel foram apreendidos ainda três facas de açougueiro, dois amoladores e um machado.