Ibitiura de Minas decreta toque de recolher

Para conter o avanço da Covid 19 novas medidas foram adotadas em Ibitiura de Minas. Uma das iniciativas é o toque de recolher entre 21h e 05h, por tempo indeterminado. De acordo com o último boletim (04/02) o município tem 231 casos confirmados, 55 suspeitos em investigação e 98 pessoas em monitoramento.

O decreto estabelece novas regras para o funcionamento de diversos segmentos com o objetivo de evitar aglomerações. Bares, lanchonetes, sorveterias e trailer devem fechar às 19 horas. Após este horário podem funcionar em sistema delivery. Para qualquer comemoração como casamento, batizado, aniversário, entre outras será permitida a presença de 15 pessoas e o responsável deverá entrar em contato com o setor de epidemiologia para instruções. Todas as atividades esportivas estão suspensas.

Mais uma determinação é a suspensão, por tempo indeterminado, do transporte do

tratamento fora do domicílio para pessoas do grupo de risco em consultas ou exames eletivos em cidades com casos confirmados ou suspeitos de Coronavírus/H1N1.