PM de Poços faz operações de combate ao tráfico de drogas

Durante operação no bairro Vila Rica em Poços de Caldas, a Polícia Militar avistou um indivíduo próximo a terreno baldio. Com auxílio do cão de faro foi possível localizar: um tablete de maconha, um pedaço de maconha, sete buchas de maconha e duas pedras de crack. Um menor infrator foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em outra ocorrência na zona oeste de Poços a PM encontrou outro menor suspeito. Durante busca pessoal havia em suas vestes porções de maconha. Após trabalhos complementares, outros materiais ilícitos foram encontrados: um tablete de maconha, sete porções de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular, R$ 619,00 e papéis com anotações e contabilidade de tráfico.

Fotos e Informações: PM Poços de caldas



Droga apreendida no bairro Vila Rica



Materiais apreendidos na zona oeste de Poços de Caldas