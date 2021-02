Álcool em gel pode danificar aparelhos eletrônicos

Apesar do Brasil ter dado o primeiro passo através da vacinação , os cuidados básicos para prevenir a COVID 19 devem continuar fazendo parte do dia a dia de toda a população. Um deles é o uso do álcool gel 70% para higienização das mãos. Ele se tornou tão presente que também anda sendo utilizado para descontaminação de objetos de uso pessoal como o celular e outros aparelhos eletrônicos como notebooks e computadores em geral. Mas utilizá-lo para finalidades como estas não é correto.

Nossa equipe de reportagem conversou com um técnico de manutenção, que explicou que o álcool em gel possui componentes que podem oxidar as peças do aparelho.