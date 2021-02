Acira oferece o serviço de cadastro de currículos de forma on-line

A taxa de desemprego no Brasil do último trimestre de 2020 foi a mais alta desde 2012. 14,1% segundo a agência de notícias IBGE, que divulgou os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios.E quem quer ingressar novamente no mercado de trabalho precisa ter um currículo profissional. Quando a vaga surge pode se candidatar com esse documento e mostrar suas qualificações.