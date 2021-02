Cuidados com os animais de estimação com a Covid 19

A pandemia do coronavírus vem causando uma série de incertezas em todo o mundo. Os cientistas ainda estão tentando descobrir quais são os verdadeiros males e também o tratamento ideal para combatê-lo. Entre as dúvidas mais comuns da população além do homem está a ameaça ao bem estar dos cães e gatos. Nossa equipe de reportagem conversou com a médica veterinária Mayra de Lima e Silva que realçou sobre os cuidados que os proprietários tem que ter com seus bichinhos de estimação. Se eles ou outra pessoa que residem na mesma casa estiver infectado com a Covid -19.