Idosa perde R$ 10mil após ser vítima de golpe

Nesta segunda-feira (08/02) uma idosa de 71 anos, moradora do bairro do Horto em Andradas, procurou a Polícia Militar e relatou que foi vítima de um golpe.

De acordo com ela recebeu ligação telefônica de uma suposta funcionária do Banco do Brasil dizendo que o cartão dela tinha sido clonado e que um funcionário da instituição compareceria em sua residência para pegá-lo junto com a senha para resolver o problema. Algum tempo depois, a senhora recebeu em casa um homem que portava uma pasta com o emblema da instituição bancária e pegou o documento com os dados.

Algum tempo depois a vítima verificou sua conta e viu um desfalque de aproximadamente R$ 10.000,00 entre saques e compras pela internet. A PM registrou o boletim de ocorrências.

Informações: PM