Indicações para “Prêmio Amigo do Patrimônio de Andradas” podem ser feitas até 14 de fevereiro

Estão abertas as indicações ao “Prêmio Amigo do Patrimônio de Andradas”. O objetivo dessa iniciativa é destacar e valorizar ações voltadas para a conservação, preservação, defesa ou divulgação do Patrimônio Cultural do Município.

De acordo com a Prefeitura de Andradas poderão ser indicadas pessoas físicas ou jurídicas por qualquer cidadão mediante preenchimento de formulário on-line ou físico. “Pedimos aos que conhecem pessoas que mereçam este reconhecimento, que façam as indicações”, realça Selislei de Cássia Corol de Pontes, Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo.

No ato da indicação, é necessário justificar o merecimento do prêmio, e para isso é possível apresentar fotos e outros documentos que justifiquem a indicação. As indicações devem ser feitas por meio de preenchimento de formulário físico, que deve ser retirado na Casa da Memória, localizada a Rua Major Bonifácio nº82, de segunda a sexta-feira de 12h às 18h, ou de forma virtual através do link abaixo:

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3731-1596.

Para conhecer o Decreto nº 1674, de 16 de fevereiro de 2016, que regulamenta o Prêmio acesse o link abaixo:

