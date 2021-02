Andradas recebe mais de 30 mil reais de recursos através do imposto de renda

O brasileiro pode usar uma de suas principais obrigações a cada ano para fazer o bem, destinando parte do Imposto de Renda a projetos sociais. A opção está disponível no próprio programa da declaração anual. No ano passado, o Sul de Minas arrecadou um valor bem considerável, que foram destinados para pessoas e entidades