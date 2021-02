Copasa abre 140 vagas para o Programa de Estágio 2021

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021. São 140 vagas distribuídas em diversas cidades mineiras. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.copasa.com.br/estagios até o dia 01/03. As vagas são para estudantes de nível técnico e superior, com bolsas de R$ 880,00 e R$ 1.056,00, respectivamente, além de vale-alimentação e seguro de vida.

A Companhia está buscando pessoas que queiram aprender em um ambiente dinâmico, plural e desafiador. As etapas do Processo Seletivo nas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) serão divididas entre a triagem de perfil, entrevista presencial e entrevista técnica. Já nas cidades do interior do estado, haverá a triagem de perfil, entrevista virtual e entrevista técnica. Em função da pandemia, todas as entrevistas presenciais realizadas durante o processo de seleção seguirão as normas de segurança e saúde preconizadas pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo Amanda Henriques Louback, gerente da Unidade de Serviço de Educação Corporativa da Copasa e ex-estagiária do Programa de Estágios da Companhia, com a abertura de vagas por meio do Programa de Estágio, “a empresa dá continuidade à sua história, abrindo oportunidades para que estudantes mineiros possam colocar seus conhecimentos em prática, contribuindo com o crescimento profissional dos estudantes e preparando-os para o mercado de trabalho”, afirma.

Para o nível técnico, podem participar estudantes que estejam na metade do curso técnico. É necessário que o estudante tenha disponibilidade para realizar o estágio no período de 12 meses. Para o nível superior é necessário que os interessados estejam cursando a partir do 4º período do curso. O tempo de contrato varia de 12 meses a 24 meses e a carga horária é de quatro horas/dia, de segunda-feira a sexta-feira, no período da manhã ou tarde.

Para a validação da inscrição, o candidato deve providenciar a Declaração de Matrícula fornecida pela instituição de ensino, constando que está apto a realizar o estágio, o período atual, turno e previsão de conclusão de curso. O documento deve conter também o CNPJ e endereço completo da instituição de ensino.

As vagas disponíveis estão nas seguintes cidades: Alfenas, Almenara, Andradas, Araçuaí, Araxá, Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Capelinha, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Esmeraldas, Extrema, Frutal, Ipatinga, Janaúba, Januária, Lagoa Santa, Leopoldina, Monte Sião, Montes Claros, Nova Lima, Paracatu, Patos de Minas, Pedro Leopoldo, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Sebastião do Paraíso, Ubá, Teófilo Otoni, Timóteo, Varginha e Vespasiano. Confira no site da Copasa, a disponibilidade de vaga em cada município.

