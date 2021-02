Retorno das aulas e reforço da fiscalização são temas de reunião do Comitê da Covid 19

Nesta terça-feira (10/02) foi realizada reunião do Comitê Gestor de Crise da Covid 19 para analisar a situação da pandemia em Andradas. De acordo com as questões discutidas, a quantidade de pessoas monitoradas ainda chama a atenção das autoridades devido às aglomerações em reuniões familiares, encontros em chácaras e sítios. Também foi abordado o comportamento das pessoas nos campos de futebol amador, onde há denúncias relacionadas aqueles que não praticam a atividade física e não seguem as recomendações preventivas. Ficou decidido que a Prefeitura irá aumentar a fiscalização e não descarta a possibilidade de suspensão de atividades.

Outro ponto importante discutido na reunião está relacionado a quantidade de pessoas nas filas das agências bancárias, principalmente onde acontece o pagamento de funcionários das grandes empresas do município e também da Prefeitura. A Prefeita Margot Pioli e o Secretário de Governo Valdir Basso já se reuniram com os gerentes do referido banco, pedindo providências sobre o problema.

Esta reunião também teve a presença de representantes das escolas particulares de Andradas, que apresentaram suas reivindicações sobre o retorno das atividades. Para o grupo, os estudantes estão sendo prejudicados, não somente aos aspectos da aprendizagem, mas também psicológicos e emocionais. Esse assunto será discutido e analisado novamente na próxima reunião do Comitê de Crise, dia 16/02.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Andradas