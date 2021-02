Toque de recolher tem inicio em Andradas

Começou a valer nesta segunda-feira (15/02) o toque de recolher em Andradas. De acordo com o decreto municipal lançado na última semana está proibida a circulação de pessoas em via pública no período das 22 horas até as 05 horas da madrugada.

A primeira noite atingiu o objetivo. Após o horário determinado, poucos carros passaram pelas vias principais. O trânsito ficou livre para o trabalho de entregadores de alimentos, já que os bares e restaurantes foram autorizados a trabalhar no sistema delivery.

A praça Dr. Alcides Mosconi ficou completamente vazia em plena segunda-feira de carnaval. As medidas adotadas pela Prefeitura têm como objetivo impedir o avanço da Covid 19 no município.

Veja a matéria completa às 19 horas no Telejornal Integração. A Tv Andradas pode ser acompanhada pelo canal 36 em tv aberta, site www.tvandradas.com.br e Telemídia Tv.