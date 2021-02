Andradas registra mais 22 casos de coronavirus

No dia 16/02/2021(terça-feira), entraram 56 novos casos suspeitos ou confirmados no monitoramento.

No total, são 469 em monitoramento (63 casos positivos e 406 aguardando coleta e/ou resultado de exames). Saíram do isolamento: 70 casos, sendo 19 positivos recuperados e 51 liberados por resultado negativo. Mais dois óbitos por Covid-19 (um novo e outro que estava em investigação foi confirmado pelo CIEVS/MG)