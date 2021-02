Foram divulgadas as músicas selecionadas para o Festival da Canção de Andradas

Na manhã desta quarta-feira foram divulgadas as músicas selecionas que vão participar do 22º Festival da Canção de Andradas. Que acontece nos dias 26 e 27 de fevereiro. Cada dia vai contar com apresentação de 16 músicas. Esse ano o Festival da Canção recebeu 384 inscrições.

Confira as músicas selecionadas :

Sexta- Feira – 26/02/2021

1.Liberta

Intérprete: Bando D’água

Compositor: Marco Zannini

Limeira – SP

2.Maria da Luz – Duo Allê Carol

Intérprete: Duo Allê Carol

Compositor: Allê Trajan e Carol Capacle

Ribeirão Preto – SP

3.Segredos não Contam

Intérprete: Angelo Moreno

Compositores: Elias Gutierre e Angelo Moreno

Araçatuba- SP

4.A lenda e o Fogo

Intérprete: Marinho San

Compositor: Marinho San

Belo Horizonte – MG

5.No breu da Noite

Intérpretes: Dani Lasalvia e Poli Brandani

Compositores: Tavinho Limma, Ronaldo Pereira, Poli Brandani e Elton Ribeiro

Ilha Solteira – SP

6.Inteira

Intérprete: Marcia Cherubin

Compositora: Marcia Cherubin

Santo André – SP

7.Ninguém Nasceu para ser só

Intérpretes: Geysa Maiana/Armando Lui/Bruno Maiky

Compositores: Armando Lui e Bruno Maiky

Salvador – BA

8.Vendedor de Pipas

Intérprete: Ronaldo Tobias

Compositor: Ronaldo Tobias

Montes Claros – MG

9.Quebrando Janelas

Intérprete: Diorgem Junior

Compositor: Diorgem Junior

Governador Valadares – MG

10.Vendavais de Emoções

Intérprete: Elaine Souza

Compositores: Tiago Modesto e Régis Ribeiro

Andradas – MG

11.Lamento do Sol –

Intérpretes: Lô Vieira e Guto Huerb

Compositor: Lô Vieira

São Sebastião do Paraíso – MG

12.Aboio

Intérpretes: João Carlos e Carlos Leite

Compositor: Martimiano Valério

Poços de Caldas – MG

13.Rendeira –

Intérprete: Adriana Sperandir

Compositores: Adriana Sperandir e Cristian Sperandir

Ozório – RS

14.A eternidade e o Grito –

Intérprete: Zé Renato Fressato

Compositores: Zé Renato e Kiko Zamarian

Alfenas – MG

15.Morador Antigo

Intérprete: Duo Aduar

Compositor: Thobias Jacob

São João Del Rei – MG

16.Aspiração

Intérprete: Junior Almeida

Compositora: Mana Tessari

São José do Rio Pardo – SP

Sábado – 27/02/2021

1.Lágrima no chão

Intérpretes: Nano Vianna e Matheus Tiso

Compositor: Nano Vianna

Vitória – ES

2.Fonteiras

Intérpretes: John Mueller e Mazin Silva

Compositores: John Mueller e Pochyua Andrade

Blumenau – SC

3.Velho Chão

Intérpretes: Pedro Hoisel e Cris Diniz

Compositores: Pedro Hoisel, Thiago Hoisel e Cris Diniz

Vitória – ES

4.Camaleão

Intérprete: Ronald Saar

Compositor: Ronald Saar

Três Rios – RJ

5.De Graça

Intérprete: Luiz Rocha

Compositor: Luiz Rocha

Belo Horizonte – MG

6.Apesar dos Pesares

Intérpretes: Jessica Stephens e Carlos Gomes

Compositor: Carlos Gomes

Praia Grande – SP

7.Nem que seja por um dia

Intérprete: Márcia Freitas

Compositores: Carlos Omar Villela Gomes, Cristiano Quevedo e Nilton Jr da Silveira

Santo Antônio da Patrulha – RS

8.Trama

Intérprete: Italo Silva

Compositor: Edilson Dhio (in memorian)

Brumado – BA

9.Pra ver o Sol

Intérpretes: Thiago K e Bruna Moraes

Compositor: Thiago K

São Paulo – SP

10.Pequena

Intérprete: Joice Terra

Compositora: Joice Kellen Cesário

São Lourenço – MG

11.Chuva dos Deuses da Chuva

Intérprete: Ariel Moura

Compositor: Ademir Pedrosa

Macapá – AP

12.Pedacinho do Céu

Intérprete: Danilo Santos

Compositores: Danilo Santos e Matheus Rodrigues

Três Pontas – MG

13.Flores de Outono

Intérprete: Maurício Barcellos

Compositor: Andrigo Xavier

Porto Alegre – RS

14.Um outro samba

Intérprete: Dimi Zumque

Compositor: Dimi Zumque

Ribeirão Preto – SP

15.Doce Estrela

Intérpretes: Amanda Santi e Pablo Candido

Compositores: Amanda Santi e Pablo Candido

Lavras – MG

16.Herança

Intérpretes: Hilda Maria Ed Woiski

Compositores: Hilda Maria Ed Woiski

São Paulo – SP