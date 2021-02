A historia do radialista Francisco Soares um dos pioneiros na profissão em Andradas

No último sábado, 13 de fevereiro, foi comemorado o dia mundial do rádio. Entre os meios de comunicação tecnológicos que existem na atualidade, sempre tem grande audiência e vem se adaptando as novas tecnologias e equipamentos. O rádio funciona com uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação e também atua na área do entretenimento. Os profissionais que atuam como radialistas são apaixonados pela profissão e carregam na bagagem uma vida inteira de aprendizado e boas experiências.