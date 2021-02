Andradas registra mais dois óbitos por Covid-19 e mais 19 casos.

Mais dois óbitos por Covid-19 foram registrados. No dia 17/02/2021 (quarta-feira) entraram 48 novos casos suspeitos ou confirmados no monitoramento. No total são 478 em monitoramento (59 casos positivos e 419 aguardando coleta e/ou resultado de exames). Saíram do isolamento: 39 casos, sendo 22 positivos recuperados e 17 liberado por resultado negativo.