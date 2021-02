Estudo mostra que pacientes com Covid-19 apresentam ansiedade e depressão na quarentena

Uma pesquisa realizada pela Universidade do Rio de Janeiro em 2020 mostrou que os casos de depressão aumentaram em 50% durante a quarentena por conta da COVID 19 , e a ansiedade e o estresse , em 80%. Os pacientes que estão doentes sentem medo do vírus que ainda é muito pouco conhecido até pelos cientistas . Como lidar quando a situação que foge do controle ? Nossa equipe de reportagem conversou com a psicóloga Andressa Francisco , que deu dicas importantes sobre como enfrentar essa fase difícil.